تكاثر السحب المنخفضة وسقوط أمطار على محافظة الإسكندرية

تشهد سماء الإسكندرية تكاثر للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار، وسط انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 17 درجة مئوية، مع سرعة رياح 30 كم/ ساعة، وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة بنسبة 40%، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 60%.

سقوط أمطار على محافظة الإسكندرية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك عن تتكاثر السحب المتوسطة علي السواحل الشمالية والوجه البحري قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الشدة، كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الاحمر.

كما يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 22 درجة، وتنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر الأحمر تؤدي الي ارتفاع الامواج حيث من المتوقع أن تتراوح من 2.5: 4 متر.

أعلنت محافظة الإسكندرية عن استعدادها لموجة الامطار، عن طريق نشر سيارات شفط المياه في كافة المناطق التي تتجمع بها الأمطار، كما أنه من المتوقع أن تنتهي موجة الأمطار مع بداية الاسبوع القادم.