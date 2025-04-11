محافظ القليوبية يتفقد محطات السيارات والمواقف بعد تعريفة الركوب الجديدة

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة انتظار حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، في أول يوم لتطبيق التعريفة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود.

متابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس

وكلف المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور بمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

المرور على عدد من محطات تموين السيارات ومواقف السيارات

شملت الجولة المرور على عدد من محطات تموين السيارات ومواقف السيارات، حيث تفقد محطة تموين كفر الجزار ومحطة تموين بنها أمام نادي بنها الرياضي، وتفقد موقف سيارات بنها العمومي، وكذلك محطة تموين على الطريق الزراعي بقليوب ومواقف سيارات المؤسسة والزراعة بمدينة شبرا الخيمة.

اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أحد السائقين

وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال احد السائقين قام بزيادة سعر الاجرة عن السعر المقرر واثناء الجولة بموقف الزراعة تلاحظ لسيادته عدم انتظام سير العمل بالموقف.

وأكد "عطية"، انتظام حركة السير بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك متابعة مكثفة من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها.

الالتزام بالتعريفة الجديدة

وفي لقائه مع السائقين، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت.

تعليق بانرات موضحة بها التعريفة الجديدة

كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضحة بها التعريفة الجديدة، مؤكدا وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأكد سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

حملات تفتيش على 140 محطة

في السياق نفسه، قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

والجدير بالذكر أن محافظ القليوبية أصدر القرار رقم (484) لسنة 2025 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.

جولة المحافظ

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