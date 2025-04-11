18 شهيدًا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقط نحو 18 شهيدًا نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على أكثر من منطقة في قطاع غزة، موضحًا أنه في وقت قريب، قصف طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة المواصي، وهي المنطقة الغربية لمدينة خان يونس؛ ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة لا تزال تحلق في أجواء قطاع غزة بشكل عام.

وأضاف خلال رسالته على الهواء، أنه في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، تحديدًا في منطقة قيزان النجار، دمرت طائرة إسرائيلية منزلًا مكونًا من عدة طوابق، بعد أن قصفته بصاروخ واحد على الأقل، مما أدى إلى تدميره بالكامل، وكان المنزل خاليًا من السكان، حيث كانت هذه المنطقة قد تعرضت لأوامر إخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، ما جعل سكانها يغادرونها.

ولفت إلى أنه منذ صباح اليوم، تعرضت المناطق الشرقية لقطاع غزة، وبالتحديد في المحافظة الوسطى، إلى قصف مدفعي متواصل من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، التي تسقط قذائفها بشكل عشوائي على منازل المواطنين وممتلكاتهم، وفي مدينة دير البلح، جددت الطائرات المسيرة قصف محيط مدرسة المزرعة الشرقية للمرة الثالثة على التوالي، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين جراء القصف المتكرر.

وأشار إلى أنه في مدينة غزة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن أوامر إخلاء للمناطق الشرقية للمدينة، مثل حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح، مطالبًا السكان بالتوجه إلى المناطق الغربية، وفي الوقت نفسه، تواصل القذائف المدفعية سقوطها بشكل عشوائي على هذه المناطق.