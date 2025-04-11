أكثر أمراض العيون انتشارا بمصر.. الرمد الربيعي "الحساسية الموسمية المزمنة"

يواجه الكثير من الأشخاص مشاكل في العين في فترة ما بين فصل الشتاء والربيع، حيث يمتلئ الهواء بحبوب اللقاح والغبار والأتربة. وتؤدي العوامل الجوية في التغير ما بين الفصول إلى تحسس العين مع بعض الأشخاص وإصابتها ما يطلق عليه اسم " الرمد الربيعي " ، والذي يدل على وجود أعراض مختلفة للحساسية في العين بسبب فصل الربيع.

وينصح الدكتور أحمد عايد استشاري طب وجراحة العيون في تصريح خاص ل "البوابة نيوز " عن ظهور أعراض عديدة على العين عند التعرض لتلك الحساسية، والتي قد تصل إلى حالة خطيرة تؤثر على قدرة الابصار وأيضا هناك خطوات وطرق العلاج السريع.



ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة ؟

أكثر فئات يظهر عليها المرض هم الأطفال والمراهقون حتي سن 20 وهم الأكثر عرضة للإصابة بالرمد الربيعي.

وتأتي الأعراض كالآتي:

الإحمرار الشديد في العين.

ألم العين.

زيادة إفرازات العين" الدموع " بشكل مستمر وتلقائي.

انتفاخ الجفون.

قد تصل لمرحلة مشكلة في الرؤيا.

حرقان العين.

الحكة والتورم.

نصائح وإجراءات وقائية في حالة الإصابة

هناك خطوات واجراءات وقائية ينصح القيام بها في المنزل إذا قام طبيب العيون بتشخيصك بالإصابة بـ الرمد الربيعي ، وهي خطوات بسيطة ولكن يجب فعلها في المنزل من أجل الحصول على العلاج:

أغلق النوافذ عندما تعرف من خلال متابعة أحوال الطقس أن نسبة حبوب اللقاح في الجو مرتفعة.

حافظ على نظافة المنزل من الغبار والأتربة.

استخدم التكييف الهوائي أو منقي الجو عندما يكون الجو مغبرا .

- حاول تجنب الروائح القوية أو المثيرة للأنف، مثل العطور، البخور، الصبغات الكيميائية.

- تجنب تناول بعض الأطعمة، مثل: الفراولة، الخوخ، الشوكولاتة، المانجو، حيث أنها قد تزيد من حساسية العين.

- استخدم كمادات العين من وقت لآخر، مثل كمادات الماء البارد.

-احرص على نظافة عينيك ويداك.

بعد تشخيص الطبيب لمرض الرمد الربيعي ، يقوم بوصف الأدوية من أجل علاج اعراض الحساسية.

بالاضافة إلى أن هناك اختلاف بين أعراض وتشخيص الرمد الربيعى والرمد الحبيبى حيث أن الرمد الربيعى يحدث حساسية فى العين، ويظهر فى فصل الصيف، وليس الربيع ويؤدى إلى أعراض خطيرة مثل إحمرار العين، والحكة والافرازات ، وهذة الأعراض مزمنة يلزم المريض بالبعد عن المسببات مثل ارتفاع درجات الحرارة والخروج في وقت الظهيرة حيث أشعة الشمس المباشرة والبعد عن الأتربة.