محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف دمنهور| صور

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، منذ قليل، مجمع مواقف دمنهور، لمتابعة سير العمل بالموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة.
التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة
وأكدت محافظ البحيرة، خلال جولتها على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع إلزام جميع السيارات ومركبات الأجرة بوضع ملصقات توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعليق لافتات توعوية واضحة بجميع المواقف بنطاق مدن ومراكز المخافظة توضح للمواطنين التعريفة المقررة.
كما التقت المحافظ بعدد من الركاب والسائقين، وأكدت أن المحافظة ستتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات أو مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة أو خطوط السير.
ووجهت المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية، باستمرار نكثيف الحملات على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة بكل حزم، مؤكده أنه لا تهاون مع المخالفين.
كما أعلنت رفع درجة الاستعداد بكافة الجهات المعنية، وتفعيل غرف العمليات بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع إدارات المرور والتموين والمواقف، لمتابعة سير العمل وضمان تطبيق التعريفة الجديدة المعتمدة فور صدور أسعار المواد البترولية من وزارة البترول.
أرقام الشكاوي
وتناشد محافظة البحيرة جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال التواصل عبر الإتصال على الأرقام التالية:
- الخط الساخن : 114
- 0453345599
- 0453349447
- 0453342134
- 0453356397 ( فاكس )
- 01119996050
- أو من خلال إحدى قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة علي مدار ٢٤ ساعة
- الإتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر 16528 او من على الموقع www.shakwa.eg أو من خلال تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول وأرقام الواتساب هي
- 01555516528- *01222216528- *01288816528 01555525444 لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين.
أسعار الوقود الجديدة في مصر
قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان بدءا من الجمعة 10 ابريل ولمدة 3 اشهر
وأصبح الاسعار كالاتي:
- بنزين 95 من 17 الي 19 جنيه لتر.
- بنزين 92 من 15.25 الي 17.25 جنيه لتر.
- بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه لتر .
- السولار من 13.5 الي. 15.5 جنيه لتر.
- كما تقرر تثبت غاز تموين السيارات والغاز المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
- كما تقرر زيادة أسعار المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه / طن .
- اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 الي 200 جنيه.
- اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400.
- طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه.
- الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 الي 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.