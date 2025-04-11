محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف دمنهور| صور

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، منذ قليل، مجمع مواقف دمنهور، لمتابعة سير العمل بالموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة.

التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة

وأكدت محافظ البحيرة، خلال جولتها على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع إلزام جميع السيارات ومركبات الأجرة بوضع ملصقات توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعليق لافتات توعوية واضحة بجميع المواقف بنطاق مدن ومراكز المخافظة توضح للمواطنين التعريفة المقررة.

كما التقت المحافظ بعدد من الركاب والسائقين، وأكدت أن المحافظة ستتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات أو مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة أو خطوط السير.

ووجهت المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية، باستمرار نكثيف الحملات على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة بكل حزم، مؤكده أنه لا تهاون مع المخالفين.

كما أعلنت رفع درجة الاستعداد بكافة الجهات المعنية، وتفعيل غرف العمليات بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع إدارات المرور والتموين والمواقف، لمتابعة سير العمل وضمان تطبيق التعريفة الجديدة المعتمدة فور صدور أسعار المواد البترولية من وزارة البترول.

أرقام الشكاوي

وتناشد محافظة البحيرة جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال التواصل عبر الإتصال على الأرقام التالية:

الخط الساخن : 114

0453345599

0453349447

0453342134

0453356397 ( فاكس )

01119996050

أو من خلال إحدى قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة علي مدار ٢٤ ساعة

الإتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر 16528 او من على الموقع www.shakwa.eg أو من خلال تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول وأرقام الواتساب هي

01555516528- *01222216528- *01288816528 01555525444 لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين.

أسعار الوقود الجديدة في مصر

قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان بدءا من الجمعة 10 ابريل ولمدة 3 اشهر

وأصبح الاسعار كالاتي: