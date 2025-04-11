جولات ميدانية لرؤساء المراكز والمدن وأجهزة التموين على محطات الوقود والمواقف بأسوان

واصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاتهم الميدانية لمتابعة إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس، على أن يتم الرصد على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث تسود بشكل عام حالة الإستقرار والهدوء داخل جميع المحطات والمواقف ، مع التأكيد على السائقين من أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالتعريفة الجديدة المقررة ، ورصد أى مخالفات للتعامل الفورى معها وذلك وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن زيادة أسعار الوقود.

سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين بكل حسم

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة ، وتركيب البنرات بجميع مواقف السيرفيس ، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وكلف محافظ أسوان مديرية التموين بمواصلة تنظيم حملات التفتيش محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية والأرصدة الكافية منها ، مع الإعلان عن الأسعار الجديدة بها، والتى تم توضيحها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة.

فضلاً عن وضع لافتات إرشادية موضحاً بها التعريفة الجديدة بكل موقف حتى يتسنى الإلتزام بها على الوجه الأكمل.

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