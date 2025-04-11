متابعة الإلتزام بتطبيق الأسعار والتعريفة الجديدة بمحطات الوقود وموقف الأقاليم بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام اللواء أيمن الشريف برفقة مديرى المرور والمواقف، ومسئولى الجهات المعنية بجولة ميدانية شملت تفقد عدد من محطات الوقود ، والإطمئنان على دفاتر الإستلام والتوريد ، فضلا عن موقف الإقاليم وذلك للتأكيد على تعليمات محافظ أسوان بشأن إلتزام سائقى سيارات السيرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة دون أى مغالاة مع عدم السماح بأى محاولات لإستغلال المواطنين ، وخاصة أن الزيادة لا تتعدى نسبة 10 % ، بجانب المواجهة الحازمة لسائقى سيارات السيرفيس فى حالة قيامهم بفرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها.

فضلاً عن الإلتزام بتركيب وإلصاق التعريفة على زجاج السيارات ، وأيضاً البانرات التوضيحية بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن.

الإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات يتم رصدها فى رفع قيمة التعريقة

علاوة على الإستماع للشكاوى والمطالب الجماهيرية والعمل على تلبيتها بالشكل المطلوب ، وهو الذى يتطلب من المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات يتم رصدها فى رفع قيمة التعريقة لسرعة التدخل وإتخاذ اللازم.

يأتي ذلك فى إطار حرص محافظ أسوان على متابعة إنتظام سير العمل بمواقف السيرفيس ومحطات الوقود والتأكد من الإلتزام بتطبيق الأسعار والتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بمختلف خطوط السير عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

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