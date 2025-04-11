وكيل التموين يكلف الأجهزة الرقابية للمديرية بلستمرار متابعة محطات الوقود بالمحافظات

كلف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية جمبع الاجهزة الرقابية بالمديرية بالاستمرار فى المتابعة بالمرور و التفتيش على جميع محطات تموين السيارات وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بأى توقف لأى محطة بدون إذن او مبرر وكذلك التأكد من انسياب حركة تموين السيارات و توافر جميع انواع الوقود.

كما كلف جميع الأجهزة الرقابية للمديرية بالمرور على جميع الأسواق و التأكد من توافرحميع السلع الغذائية و الخضر و الفاكهة و رصد اى محاولات لرفع سعر اى سلعة بدون مبرر او سبب.

وأكد عدم تغيير أسعار الخبز المدعم الذى يباع بالبطاقة التموينية، ويجوب رجال التموين منذ الصباح الباكر جميع مناطق الاسكندرية لتنفيذ التكليفات الصادرة من وكيل الوزارة بهذا الشأن و ارسال تقارير مكتوبة إلى غرفة العمليات الرئيسية لاتخاذ اللازم فورا حين وجود مخالفات.