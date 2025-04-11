محافظ البحيرة تتفقد محطات الوقود بعد تحريك الأسعار.. صور

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، منذ قليل، عددا من محطات وقود السيارات بمدينة دمنهور، وذلك للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية الجديدة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار عدد من منتجات الوقود وذلك بحضور كل من الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

توافر المواد البترولية بمحطات الوقود

وتابعت محافظ البحيرة، موقف أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، للتحقق من انتظام سير العمل والتوزيع اليومي، وقامت بمراجعة سجل (21 بترول)، إلى جانب الاطلاع على منظومة ATG الإلكترونية، التي تتيح المتابعة الآلية لمخزون المحطة وربط البيانات مباشرةً مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الشفافية والدقة في متابعة الأرصدة.

وشددت المحافظ خلال جولتها على أهمية قيام القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، لضمان توافر أرصدة المواد البترولية وانتظام العمل بها، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار، والالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

وكما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمراكز والمدن، مع تفعيل غرف العمليات والتواصل الفوري بين الجهات المعنية من تموين، مرور، ومواقف، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة والتأكد من الالتزام الكامل بها على أرض الواقع.

أرقام الشكاوي

وتناشد محافظة البحيرة جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب من خلال الأرقام التالية:

الخط الساخن: 114

0453345599

0453349447

0453342134

فاكس: 0453356397

واتس آب: 01119996050

أو من خلال احد قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة علي مدار 24 ساعة وهى الإتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر 16528.

أو من على الموقع www.shakwa.eg

أو من خلال تطبيق في "خدمتك" على الهاتف المحمول وأرقام الواتساب هي 01555516528 - 01222216528 - 01288816528 - 01555525444.

تعريفة الأجرة الجديدة في البحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك.

وأكدت محافظ البحيرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

كما أشارت إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تم زيادة التعريفة على النحو التالى: