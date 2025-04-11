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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الملك

ويتفقد أعمال التطوير به

محافظ كفرالشيخ يؤدي
محافظ كفرالشيخ يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الملك
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أدّى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، صلاة الجمعة بمسجد النصر «الملك»، وسط مدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين، والدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة بالأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، أعمال التطوير بمسجد النصر «الملك»، والتى شملت ساحة وسور المسجد وعدد من الملحقات والإنشاءات الجديدة من بينّها مصلى السيدات.

بدأت صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية من الشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتلفزيون.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد مصطفي رضوان، وتحدث فيها عن كلمة «أنا نور ونار»، وإن الإسلام يبعث فى نفوس أتباعه الأمل والتفاؤل والنظرة إلى الغد نظرة المقبل على الخير.

وبعد الصلاة، التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين، فى إطار حرصه على التواصل معهم لمعرفة آرائهم ومتطلباتهم فى مختلف الخدمات التى تهم الشارع، قائلًا: "رضا المواطن هدفى الأول"، وأبدى المواطنون الشكر والتقدير لحرصه على التواصل معهم والاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق التنمية فى ربوع المحافظة.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الملك مدينة كفرالشيخ صلاة الجمعة بمسجد الملك بكفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يتفقد تطوير مسجد الملك