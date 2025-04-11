حبل سري وحمل سفاحا.. مأساة جريمة طفلة الشجرة ببولاق الدكرور "التفاصيل الكاملة"

واقعة مأساوية شهدتها منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث قامت فتاة بإلقاء طفلتها عقب ولادتها مباشرة، من الطابق العاشر لحملها بها سفاحا وتعلقت الطفلة بحبلها السري أعلي شجرة موجودة أسفل العقار.

طفلة الشجرة ببولاق الدكرور

تفاصيل الواقعة كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس وحدة المباحث، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور علي طفلة رضيعة حديثة الولادة معلقة بحبلها السري أعلي شجرة بدائرة القسم.

الشجرة تحل لغز طفلة بولاق

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة معلقة بحبلها السري أعلي الشجرة، ورجحت التحريات القائها من علو وبتقنين الفحص والتحري وسؤال الأهالي أفادوا بوجود فتاة حامل بشقة بالطابق العاشر بالعقار الملاصق للشجرة.

حمل سفاح وهروب من الفضيحة

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمة تدعي "زينب" 35 سنة، وبمناقشتها اعترفت بحملها سفاحا بالطفلة بعد عدة علاقات غير شرعية مع عدد من الأشخاص، وافادت بهروبها من منزل أسرتها خوفا من الفضيحة وقامت باستئجار الشقة لحين الولادة، وبعد وضع الطفلة تخلصت منها بإلقائها من الطابق العاشر إلا أن حظها السيئ تعلقت الطفلة في الشجرة وكشفت جريمتها.

جري نقل جثة الطفلة المتوفاة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها، وواجهت النيابة العامة المتهمة بما أسفرت عن تحريات المباحث أقرت بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسها 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وجاري استكمال التحقيقات تجاهها.