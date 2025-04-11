أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بجهود التعاون مع لجنة وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة، مع تلقي وزيرة التنمية المحلية تقريرًا حول جهود المرور الميدانى للجنة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس بدر عبدالسيد بوزارة التنمية المحلية، والمستشار محمد عمران بوزارة التخطيط أعضاء لجنة المرور الميدانى المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة؛ لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، حيث تم تحديد المتغيرات المكانية غير القانونية مع قيام اللجنة بمرافقة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة والإدارات المعنية بالديوان العام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، بالتعريف بإجراءات الإسراع في حصر وتسجيل المتغيرات المكانية وربط الرد على منظومة التسجيل بالموقف، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

وكانت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، أكدت أن اللجنة قامت بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وتم ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة التابعة لمحافظة مطروح لسرعة الرد على تقارير المتغيرات المكانية ولايتهم لمتابعة جهود التعامل مع المتغيرات والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي وإزالة المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ مطروح يشيد بجهود التعاون مع وزراتي التنمية المحلية والتخطيط

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