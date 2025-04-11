الخارجية: الجهود المصرية القطرية مستمرة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى

صرح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، بأن الجهود المصرية القطرية مستمرة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيقود إلى عقد مؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة وبدء تنفيذ الخطة العربية مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وانهم ناقشوا خلال اجتماع المجموعة العربية الإسلامية حول غزة ضرورة التعامل مع الترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة واللجنة الإدارية التي ستتولى إدارة القطاع لمدة 6 أشهر.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تتضمن إقامة منازل مؤقتة للشعب الفلسطيني وتوفير خدمات أساسية تساعده على التمسك بأرضه.