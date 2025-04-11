ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية: الجهود المصرية القطرية مستمرة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى

وزير الخارجية
وزير الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، بأن الجهود المصرية القطرية مستمرة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيقود إلى عقد مؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة وبدء تنفيذ الخطة العربية مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وانهم ناقشوا خلال اجتماع المجموعة العربية الإسلامية حول غزة ضرورة التعامل مع الترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة واللجنة الإدارية التي ستتولى إدارة القطاع لمدة 6 أشهر.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تتضمن إقامة منازل مؤقتة للشعب الفلسطيني وتوفير خدمات أساسية تساعده على التمسك بأرضه.

 

الخارجية إسرائيل إطلاق سراح المحتجزين اعادة الاعمار غزة