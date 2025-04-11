ننشر التعريفة الجديدة بالإسكندرية.. والمحافظة تخصص أرقاما لتلقى البلاغات

حصلت "البوابة نيوز" على كشوف التعريفة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، وذلك بعد اعتمادها من محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، وذلك بناءً على ما تم عرضه من قبل مشروع محطات الركاب والانتظار، ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، بعد تحريك أسعار بعض المنتجات.

ضوابط الإعلان عن التعريقة الجديدة

وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

ووجه المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب بسرعة تنفيذ التعليمات، وأكد على استمرار الرقابة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أرقام لتلقى البلاغات

وأكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسة لمركز السيطرة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة،

(114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134).