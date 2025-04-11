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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة العمل على سرعة تنفيذ حل الدولتين

غزة
غزة
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أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، ضرورة العمل على سرعة تنفيذ حل الدولتين، وأنه يدين الأعمال العدوانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب ممارسات غير إنسانية في فلسطين، وأن الأولوية الحالية وقف إطلاق نار فوري في غزة.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه يجب العمل على إعادة إعمار غزة وبدء عملية سياسية، “نعمل مع مصر على الخطة العربية لإعادة إعمار غزة”.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه يدعم الجهود المصرية بشأن مؤتمر إعادة إعمار غزة، ويعمل على إعادة دمج غزة والضفة تحت كيان فلسطيني موحد.

 

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