الاحتلال يأمر بإخلاء أحياء جديدة شرق غزة وسط تصاعد العدوان واستمرار المجازر

في تصعيد جديد لعدوانها على قطاع غزة، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أوامر إخلاء فورية للمواطنين في عدد من الأحياء الشرقية لمدينة غزة، تشمل الزيتون والشجاعية والتفاح، مطالبة السكان بالنزوح نحو المناطق الغربية للمدينة، في خطوة اعتبرها مراقبون امتداداً لسياسة التهجير القسري وتوسيع رقعة العدوان العسكري.

حملة عسكرية

وتأتي هذه الأوامر في سياق حملة عسكرية متواصلة منذ استئناف العمليات في 18 مارس الماضي، والتي تصنفها منظمات حقوقية بأنها "إبادة جماعية ممنهجة". وقد أسفرت هذه الحملة، حتى الآن، عن استشهاد ما لا يقل عن 1522 مدنياً، وإصابة 3834 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.

وتتزامن الأوامر الجديدة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق مأهولة بالسكان، في وقت تعاني فيه المستشفيات من الانهيار، وتتفاقم أزمة الغذاء والدواء، بينما يغيب أي تحرك دولي جاد لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.