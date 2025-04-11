بعد تجميد "زيزو" والخروج من الكونفدرالية.. تعرف على خطايا "المجلس الموازي" بالزمالك

شهدت أروقة نادى الزمالك فى ميت عقبة، سخونة بالغة بعد الأحداث التى يمر بها الفريق الأول لكرة القدم فى الآونة الأخيرة، بخروجه من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد بطل جنوب أفريقيا على أرضه ووسط جمهوره فى العاصمة المصرية القاهرة، وكذلك ملف التجديدات.

الزمالك على صفيح ساخن

حيث ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة من ستيلنبوش الجنوب أفريقي، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضى، على ملعب "استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات إياب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية، وانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وعلى أثرها وقع عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عقوبات على لاعبي الفريق الأبيض حسب اللائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الهزيمةـ والخروج من البطولة التى يحملون لقبها.

ودعا الكابتن حسين لبيب مجلس إدارة نادى الزمالك الذى يترأسه لاجتماع طارئ، لمناقشة عدة ملفات يأتى على رأسها بقاء لجنة التخطيط التى يترأسها أحمد حسام "ميدو" أو رحيلها، والتى هاجمها الجمهور فى مدرجات استاد القاهرة الدولى.

وشهدت مدرجات الفارس الأبيض عقب انتهاء المباراة عدة مناوشات من جماهير الزمالك، والتى طالبت برحيل مجلس الإدارة، وكذلك لجنة التخطيط "المجلس الموازى"، المسؤولة عن الفريق الأول وملف التجديدات.

وبخصوص ملف التجديدات، والأحداث التى صاحبتهم فيه، وكان ميدو ورفاقه فى لجنة التخطيط هم متصدرو المشهد، كان عدم تجديد نجم الفريق احمد سيد "زيزو" هو الحدث الأبرز، والتى حملتهم جماهير الزمالك مسؤولية فشل التفاوض مع اللاعب من أجل البقاء.

تجميد "زيزو" والخروج من الكونفدرالية

خاصة وأن اللاعب خرج للجماهير ببيان أكد فيه رغبته للتجديد والبقاء فى الزمالك، ولكن الإدارة ومن يدير الملف ليس عندهم نيه لتجديد عقده، وكشف عن الطريقة التى يراها "أنها غير لائقة" للتعامل معه من المسؤول عن التفاوض معه، وتجاهله، وتجاهل مطالبه.

وعلى إثر ذلك البيان، علمت "البوابة نيوز"، أن أحمد حسام "ميدو" كان هو صاحب قرار تجميد نشاط اللاعب داخل النادى، وإبعاده عن قائمة الفريق التى خاضت مواجهة بطل جنوب أفريقيا، مما أثر بالسلب على نتيجة المباراة بالنسبة للفريق الأبيض، وخروجه من الكونفدرالية.

وعلمت "البوابة نيوز"، أن حازم أمام عضو لجنة الكرة بالزمالك، قد قدم استقالته من لجنة بعد الهجوم الكبير الذى تعرضت له فى الساعات الأخيرة.

الجمهور يهاجم "المجلس الموازى"

وطالبت الجماهير الكابتن حسين لبيب بتقديم استقالته هو مجلسه من إدارة الزمالك بعد الفشل الذى صاحبهم فى عدة ملفات، أبرزها التجديد للاعبين، ورفع كفاءة الفريق الأول لكرة القدم من خلال استقدام صفقات جديده مؤثرة.

وعلى العكس تمامًا، تم استقدام لاعبين ليسوا على قدر القلعة البيضاء، ولم يخدموا الفريق الأول لكرة القدم، ومنهم من رحل فى أول الموسم، ومنهم من لم يشارك ورحل فى نهاية الموسم، وفى منتصف موسمه الأول فسخ البولندي كونراد ميشالاك، تعاقده الذى كان على سبيل الإعارة بسبب المستحقات المالية.

وشهد الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الزمالك، مشادات كلامية بين الأعضاء، وتحميل حسين لبيب رئيس المجلس، وهشام نصر نائبه، مسؤولية ما حدث بعد استقدام لجنة الكرة ووضع "ميدو" على رأسها، وجعله كـ"مجلس موازى" من حقه اتخاذ بعض الإجراءات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وتجنيب أحمد سليمان عن المشهد وملف الكرة.

وطالبت بعض الأصوات داخل المجلس باتخاذ قرار حل لجنة الكرة، خاصة بعد الهجوم من الجماهير، وإعادة ملف قطاع الكرة وملف الصفقات، إلى مجلس الإدارة من جديد، وأن يكون على رأسه حسين لبيب، ويعاونه أحمد سليمان.