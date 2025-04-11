"عمال مصر الاقتصادية" تواصل تدريب طلاب جامعة الدلتا في مصنع الطاقة الشمسية

واصلت منظومة “عمال مصر الاقتصادية المستدامة” تنفيذ برامج التدريب العملي لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية داخل مصنع “المصرية للطاقة الشمسية”.

وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الصناعي والتعليمي، وضمن توجهات الدولة نحو دعم التعاون بين المؤسسات التعليمية والمصانع الإنتاجية.

ويستهدف البرنامج التدريبي تمكين الطلاب من إجراء الصيانات الدورية لألواح الطاقة الشمسية، ما يُسهم في تعزيز خبراتهم التطبيقية وربط الجوانب النظرية بالدورات العملية، بما يتماشى مع طبيعة تخصصاتهم الفنية.

من جانبه، أكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة “عمال مصر الاقتصادية”، أن المنظومة تعمل حاليًا على تكثيف جهودها لتصدير التجربة التعليمية والصناعية الناجحة إلى الخارج، مشددًا على أن “العلم والصناعة هما سلاحا تنمية الأمم”.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة هدى بسيوني، مدير إدارة التعليم والبحث العلمي بالمنظومة، أن هذه النوعية من التدريبات تُمثل خطوة محورية في إعداد الطلاب لسوق العمل، إذ تتيح لهم فرصة مباشرة لتطبيق ما تعلموه أكاديميًا داخل بيئة عملية حقيقية، مما يُعزز من جاهزيتهم المهنية خاصة في قطاع حيوي كقطاع الطاقة الشمسية.