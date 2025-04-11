تعليق لافتات للإعلان عن التعريفة الجديدة بمواقف السيارات في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة بمواقف السيارات والتي تأتي عقب تحريك أسعار الوقود.

وفي إطار ذلك تابع وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء و محمد عمران نائب رئيس المدينة اليوم أعمال تعليق لافتات بتعريفة الركوب الجديدة بالمواقف وتثبيت " الاستكر" بالتعريفة على السيارات.

وشدد رئيس المدينة على مراقبة حركة المواقف والتزام سائقي السيارات بالتعريفة الجديدة المقررة بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن ارتفاع أسعار السولار والبنزين اعتباراً من اليوم مؤكداً على التعامل الفوري مع أي طارئ يحدث داخل المواقف والتطبيق الفوري للقانون ضد المخالفين.

هذا وبلغ سعر لتر البنزين ٩٥ : ١٩ جنيهًا بدلًا من ١٧ جنيهًا، ولتر البنزين ٩٢ : ١٧.٢٥ جنيهًا بدلاً من ١٥.٢٥ جنيهًا، وبلغ سعر لتر بنزين ٨٠ : ١٥.٧٥ جنيهًا بدلاً من ١٣.٧٥ جنيهًا، كما بلغ سعر لتر السولار: ١٥.٥٠ جنيهًا بدلاً من ١٣.٥٠ جنيهًا.

ووجه رئيس المدينة مدير موقف الشهداء النموذجي ورؤساء الوحدات القروية إلى التشديد على السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والتنسيق المباشر مع الوحدة المحلية لإلزام سائقي السيارات بالتعليمات الجديدة، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد تجاوزات السائقين.