"التنمية المحلية أسبوع" الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 130 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (4 – 10 أبريل 2025).



أبرز الأنشطة والفعاليات:

السبت 5 أبريل:

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنشطة مركز سقارة للتدريب خلال مارس 2025، والتي شملت إنجازات نوعية مهمة تضمنت الانتهاء من تقييم ومراجعة 10 حقائب تدريبية متكاملة لضمان جودة التدريب، وإعداد الخطة التدريبية السنوية بناءً على احتياجات المحافظات، والاستعداد لتدريب 2000 موظف بالمحليات بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب، بالإضافة الي إطلاق جائزة "جديرة" لتحفيز الأداء المؤسسي والتميز داخل الإدارات المحلية، وبدء اختبارات لاختيار مدربين جدد من بين 300 متقدم لتشكيل كوادر تدريبية محترفة.

الأحد 6 أبريل:

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهد الأسبوع التدريبي 31 من الخطة التدريبية بالوزارة تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة، استفاد منها 100 متدرب من مختلف المحافظات.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية احتفالية "مصر دايمًا معاك" بمدينة ميسيساجا الكندية، بدعوة من أبناء الجالية المصرية، حيث تم تكريمها من الهيئة الكندية للتراث المصري ومدرسة فيلوباتير تقديرًا لدورها في دعم التنمية المحلية وتمكين المرأة وتحسين جودة الحياة بالمحافظات، وكرّمت وزيرة التنمية المحلية عددًا من شباب الجالية المصرية في كندا الذين شاركوا سابقًا في زيارة قرى "حياة كريمة" بمصر، مشيدة بدورهم الملهم ومساهماتهم في دعم المبادرة.

الاثنين 7 أبريل:

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول انجازات قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال شهر مارس 2025، والذي كشف عن تنفيذ 36 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من الوحدات المحلية بـ6 محافظات، وأسفرت عن إحالة 16 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية.

كما قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. بزيارة مقر برلمان مقاطعة أونتاريو ضمن زيارتها إلى كندا بدعوة من الجالية المصرية بمدينة ميسيساجا، كما زارت د. منال عوض مدرسة فيلوباتير بمدينة ميسيساجا الكندية، أول مدرسة أنشأتها الجالية المصرية في أمريكا الشمالية قبل 25 عامًا، وأشادت بجهود المدرسة والجالية المصرية في كندا، ودورهم في دعم مبادرة "حياة كريمة" ومساندة جهود التنمية في القرى المصرية.

الثلاثاء 8 أبريل:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قد حقق نتائج مبهرة منذ انطلاقه عام 2015 وحتى مارس 2025 حيث نجح في تنفيذ 213,313 مشروعًا بتمويل تجاوز 32.1 مليار جنيه، مما أسهم في توفير أكثر من 1,4 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات .

الأربعاء 9 أبريل:

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً حول جهود مبادرة " صوتك مسموع " عن شهر مارس 2025 لحل شكاوي المواطنين من مختلف المحافظات، مشيرة الى أن مبادرة " صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها فى أكتوبر عام 2018 وحتى نهاية مارس الماضى حوالى 866 ألف رسالة عبر منصتها المختلفة وخلال شهر مارس تلقت 684 شكوي تم حل منها 543 شكوي بنسبة8٪.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الثامن والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي ناقش خلاله عدد من الموضوعات الهامة.

الخميس 10 أبريل:

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرا حول نتائج لجنة المرور الميدانى المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح، مشيرة إلى أن اللجنة قامت مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة والإدارات المعنية بالديوان العام بتنفيذ عدد 41 حالة إزالة في مدن ومراكز الحمام ومطروح وسيوة والنجيلة والضبعة والسلوم وبراني والعلمين وذلك خلال 48 ساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسيوط، وتضمنت فعاليات الزيارة الآتي:

• تفقد مستشفى منفلوط المركزي بعد تطويره.

• رئيس الوزراء يتوقف بالركاب أثناء توجهه لتفقد مستشفى منفلوط المركزي لإلقاء التحية على معلمي وطلاب مدرسة " سانت ماري" بمنفلوط

• تفقد أعمال مشروع ازدواج طريق أسيوط/ ديروط الزراعي

• افتتاح مشروع كوبري "منقباد" العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط

• تفقد مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية ومعرض منتجات التعليم الفني

• تفقد مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تفقد مستشفى الرمد بأسيوط

• تفقد محطة مياه المرشحة التشيكي بحي شرق واصطفاف المعدات ومشروع ترميم أول عملية مياه بأسيوط.

• سلم رئيس الوزراء 22 كرسياً متحركاً كهربائياً لذوي الهمم من الفئات الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.