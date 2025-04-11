سقوط 11 عاطلًا لارتكاب جرائم سرقات السيارات والدراجات النارية في القاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة؛ جهودها لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ارتكاب جرائم السرقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط سائق وعاطل في دائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما بتخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات.

وتم العثور بحوزتهما على خمس بطاريات، واعترفا بأنها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

كما ضبط عاطل له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة النزهة، لقيامه بسرقة السيارات بأسلوب "المغافلة" و اعترف المتهم بارتكاب واقعتين لسرقة سيارات، وأرشد عن مكان السيارتين المسروقتين.

كما ضبط عاطل في دائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك". تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين. اعترف بارتكاب ثلاث وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط السيارات المسروقة.

كما ضبط عاطلين في دائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهما بسرقة الدراجات الهوائية.

وتم العثور بحوزتهما على ثلاث دراجات هوائية، واعترفا بأنها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

كما ضبط خمسة أشخاص، من بينهم شخص له معلومات جنائية ويقيم بمحافظة الشرقية، في دائرة قسم شرطة الشروق، لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، اعترفوا بارتكابهم ثماني وقائع سرقة، وأرشدوا عن مكان الدراجات النارية المسروقة التي كانت بحوزة عميلهم (ميكانيكي من محافظة الشرقية).

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وجار تكثيف الجهود لملاحقة المزيد من العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم السرقات.