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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الفيوم

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، تعريفة ركوب جديدة في المحافظة بعد تحرك سعر الوقود والمواد البترولية.

وأعلنت المحافظة، أن الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع المواد البترولية التي أقرّتها وزارة البترول، التي تم تطبيقها في الـ 6 من صباح اليوم الجمعة.

ونفذت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بمحافظة الفيوم عقب صدور قرار تحريك أسعار المواد المواد البترولية بالمرور على محطات الوقود ورفع المقاسات بالمحطات.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة بالفيوم أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فور صدور قرار تحريك أسعار المواد المواد البترولية، اشتركت مديرية التموين مع مباحث التموين بالمرور على محطات الوقود، ورفع المقاسات بالمحطات وترصيد جميع المنتجات من البنزين والسولار والغاز والبيع بالأسعار المقررة الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة.

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