إصابة 3 أشخاص في حادث سيارة تسير عكس الاتجاه بالفيوم

أصيب 3 أشخاص، في حادث سير سيارة ربع نقل عكس الاتجاه، بالطريق الدائري أمام مدخل حي كيمان فارس، بمحافظة الفيوم، مما أسفر عن اصطدامه بدراجه نارية "موتسكل"وإصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير، مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم ، يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري ، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل أثناء السير عكس الاتجاه، ودراجه ناريه، وان سائق الدراجه الناريه، كان يسير في اتجاهه الطبيعي وفقاً للسرعة الطبيعية على الطريق الدائري، إلا أنه تفاجأ بوجود سيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه أمامه، فحاول تفاديه إلا أنه لم ينجح في ذلك، مما تسبب في إصابة قائد الدراجة النارية واثنين آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.