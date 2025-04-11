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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. معرض طلة من الشباك للفنانة أميمة السيسي بالأوبرا

معرض طلة من الشباك
معرض طلة من الشباك
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 تُقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرض بعنوان "طَلَّة من الشباك" للفنانة أميمة السيسى ويفتتح فى السادسة مساء السبت ١٢ أبريل بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، ويستمر حتى الأربعاء ١٦ أبريل.

ويضم المعرض نحو ٤٠  لوحة منفذة بالألوان الزيتية والأكريليك ومستلهمة من ملامح الحياة الشعبية المصرية مع توثيق دقيق لتفاصيل الشبابيك والأبواب التراثية في أنحاء القاهرة الفاطمية ومنها شارع المعز كما تتناول المرأة المصرية ومشاعرها وأحلامها أثناء إطلالها من الشباك على الحياة من حولها.

وتجدر الإشارة إلى أن أميمة السيسي فنانة تشكيلية تحمل شغفًا عميقًا بالهوية والتراث المصرى ، وتستلهم أعمالها الفنية من البيئة المحلية التقليدية النابضة بالحيوية، ومن الثقافات والموروثات الشعبية في الريف والصعيد .

الدكتور علاء عبد السلام الأوبرا المصرية القاهرة الفاطمية السادسة مساء دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية