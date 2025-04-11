مقتل مسلحين خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن الباكستانية في شمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني اليوم /الجمعة/ مقتل مسلحين اثنين خلال عملية أمنية نفذتها القوات الباكستانية في منطقة "تيميرجارا" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأوضح الجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية - أن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، مضيفة أن تبادلا مكثفا لإطلاق النار اندلع بين الجانبين قد أسفر عن مصرع مسلحين اثنين من بينهما مسلح بارز كان مطلوبا لدى وكالات إنفاذ القانون وتم رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

وأشار البيان إلى أن المسلح كان متورطا في تنفيذ أنشطة إرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين الأبرياء، مؤكدا أنه تم شن حملة تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مسلحين أخرين.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".