الأحد.. نجوم الموسيقى العربية تتغنى بأعمال حليم على المسرح الكبير

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مساراتها للاحتفال برموز الكلمة والنغم حيث يقام حفل لروائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ويقوده المايسترو الدكتور محمد الموجى وذلك فى الثامنة مساء الأحد 13 أبريل على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الأعمال الخالدة للعندليب التى شكلت جانباً من وجدان الشعب المصرى والعربى

منها زى الهوا ، أعز الناس ، الليالى ، حبيبها ، ظلموه ، كامل الأوصاف ، كنت فين، أى دمعة حزن لا ، حلفنى ، أحبك وغيرها أداء الفنانين أحمد عفت ، أحمد محسن ، أشرف وليد ومحمد الخولي.

يأتى الحفل فى إطار العروض النوعية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية لإعادة إحياء التراث الغنائى والموسيقى العربى بهدف صون الهوية الفنية والتعريف بأعلام الإبداع فى هدا المجال .