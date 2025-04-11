أسعار اللحوم اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

الجمعة 11/أبريل/2025 - 12:51 م

شهدت أسعار اللحوم في مصر اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، تفاوتًا ملحوظًا، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدي والكبدة بين 380 جنيها و460 جنيها للكيلو، وذلك بناءً على نوع الماشية وجودة القطعيات. وفي الوقت نفسه، سجلت اللحوم والمفروم والكبدة أسعارًا أقل في المنافذ الثابتة والمتنقلة والمبادرات الشعبية، حيث تراوحت الأسعار بين 290 جنيها.

أسعار اللحوم فى محلات الجزارة

وفيما يخص أسعار اللحوم في المحال التجارية، وبلغ سعر كيلو الإسكالوب بلغ 419 جنيها، بينما سجل سعر الفلتو البلدي 580 جنيها، وبلغت أسعار السمامة 495 جنيها، في حين سجل سعر وش ضهر الفخدة 495 جنيها. كما وصل سعر الستيك البقري إلى 550 جنيها، وسجل المفروم 325 جنيها. وبالنسبة للأسعار الأخرى، بلغ سعر كيلو اللحوم البقري في المحال التجارية 325 جنيها، والكبدة البقري 495 جنيها، والكفتة والبرجر وكفتة داوود باشا 350 جنيها، والسجق 350 جنيها، ولحوم الضاني 520 جنيها، ولحم الجمال 380 جنيها.

أما في المنافذ التابعة للوزارات والمبادرات الشعبية، فقد تم عرض اللحوم والمفروم والكبدة بأسعار تراوحت بين 290 جنيها، بما في ذلك اللحوم السودانية والكبدة، كما تراوحت أسعار اللحوم في المنافذ المتنقلة والثابتة بين 290 و310 جنيها.

اسعار اللحوم المجمدة

وبالنسبة للأسعار الخاصة باللحوم المجمدة، أفاد التجار أن سعر كيلو اللحوم البرازيلية بلغ 280 جنيها، والمفروم 240 جنيها، والسجق المجمد تراوح بين 155 إلى 170 جنيها، بينما سجلت اللحوم الهندية 260 جنيها، والكتف البتلو الاسترالي 270 جنيها. كما سجل سعر كيلو الكبدة الجملية 430 جنيها، واللحوم الجملية 380 جنيها، والكبدة الضاني 550 جنيها، بينما تراوحت أسعار الكبدة البقري بين 380 و480 جنيها.

وعن أسعار اللحوم الحمراء، تم تسجيل أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بـ 270 جنيها للكيلو، والمفروم البقري بـ 260 جنيها، والكفتة بـ 260 جنيها، والبرجر بـ 280 جنيها، والبوفتيك والفلتو وعرق التربييانكو بـ 290 جنيها. كما تراوحت أسعار الكبدة البلدية الطازجة بين 380 إلى 460 جنيها، بينما سجلت الكبدة في منافذ أمان 280 جنيها للكيلو.

أما في الأسواق الشعبية، فقد سجل سعر كيلو الماعز البلدي 570 جنيها، وسعر الضاني البلدي 450 جنيها، وسعر الضاني البرقي 520 جنيها، في حين تراوحت أسعار اللحوم الجملي بين 300 و380 جنيها، والمفروم الجملي 380 جنيها للكيلو. وأوضح التجار أن السجق المجمد البرازيلي سجل 180 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار البيف والبرجر بين 170 جنيها في المحال التجارية.

وبلغ سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة تراوح بين 185 إلى 190 جنيها للأنواع الأوكرانية والإسبانية والكولومبية. وفيما يتعلق بالماشية، تراوحت أسعار البقرة الوالدة بين 90 ألف و100 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار الجاموسة بين 100 ألف و120 ألف جنيه.