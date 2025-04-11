ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة-عدد من المحررات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من الأصول والصور الضوئية من المحررات الرسمية والثبوتية خاصة بعملائهما – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

ووبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.