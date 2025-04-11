قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الجمعة، عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد، فضلًا عن مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز وزيادتها بنسبة 10 % .

محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية بزيادة 10 %

تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس

وشدد محافظ أسوان على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس ، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم إستغلال الجشعيين من التجار لزيادة أسعار الوقود .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة ، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت ، فضلًا عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة .

وبالتوازى تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بالأقصر وقنا والبحر الأحمر لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان ، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل .

الإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة 01278655167، و01091565955 ، حيث أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقده بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية .

والجدير بالذكر بأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة أسعار البنزين بأنواعه ، والسولار ، والمازوت الصناعي ، والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز وذلك على النحو التالي : حيث أنه بالنسبة لبنزين 95 من 17 الي 19 جنيه لتر ، أما البنزين 92 من 15.25 الي 17.25 جنيه لتر ، بينما البنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه لتر ، فيما أن السولار من 13.5 الي. 15.5 جنيه لتر ، وكذا الكيروسين من 13.5 الي15.5 جنيه لتر ، وأيضا المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه / طن .

كما أن أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 الي 200جنيه ، وكذلك أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400 ، بينما طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه ، والغاز المورد لقمائن الطوب من 190 الي 210جنيه للمليون وحده حراريه .

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