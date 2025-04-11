ترامب يخضع للفحص الطبي

يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفحصه الطبي السنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري اليوم الجمعة، في وقت يتزايد فيه التركيز على صحة كبار الساسة الأمريكيين، خاصة أن ترامب البالغ من العمر 78 عاماً أصبح، في يناير الماضي، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يؤدي اليمين الدستورية.

ورغم حساسية الملف الصحي لشخصية تسعى لاستعادة المنصب الأعلى في البلاد، فإن ترامب لطالما اتسم بالغموض فيما يتعلق بالكشف عن حالته الصحية، مكتفياً بتصريحات مقتضبة أو شهادات من داعمين سياسيين، دون الإفصاح عن السجلات الطبية المعتادة أو الفحوصات التفصيلية.

وعلق ترامب على الفحص عبر حسابه على منصته الخاصة قائلاً: "لم أشعر قط بالراحة تجاه هذا، ولكن مع ذلك، لا بد من القيام بهذه الأمور!"، في إشارة إلى تحفظه المستمر على مشاركة تفاصيل حالته الصحية.

خلفية من الغموض والانتقائية

منذ سنوات، حافظ ترامب على أسلوب انتقائي في الإفصاح عن حالته الطبية. فعلى الرغم من هجومه المستمر على اللياقة البدنية والعقلية لمنافسه الرئيس جو بايدن، فإنه امتنع عن اتباع معايير الشفافية الطبية المتعارف عليها للرؤساء.

آخر المعلومات التي تلقاها الجمهور عن صحته تعود إلى يوليو الماضي، بعد محاولة اغتيال فاشلة في ولاية بنسلفانيا. وبدلاً من تقرير طبي رسمي، صدر بيان من حليفه الجمهوري والنائب الحالي روني جاكسون، الذي شغل سابقاً منصب طبيبه الشخصي في البيت الأبيض، أكد فيه أن ترامب أصيب بطلق ناري في أذنه اليمنى، دون تقديم مزيد من التفاصيل أو فحص شامل.

جاكسون، الذي اشتهر بمبالغاته في وصف صحة ترامب، قال في وقت سابق مازحًا إن الرئيس السابق قد يعيش حتى سن 200 إذا اتبع نظامًا غذائيًا مناسبًا، ما يعكس ميل الفريق المحيط بترامب إلى التركيز على الرسائل الدعائية بدل المعطيات الطبية الدقيقة.

بين الصحة الجسدية واللياقة الذهنية

في محاولة للرد على الانتقادات، قال ترامب خلال مقابلة عام 2020 إنه اجتاز اختبارًا معرفيًا بنجاح، مستشهداً بتكرار كلمات مثل "شخص، امرأة، رجل، كاميرا، تلفزيون"، كدليل على حدة ذاكرته. إلا أن هذا التقييم البسيط لا يُعد مؤشراً كافياً على الكفاءة الذهنية المطلوبة لقيادة دولة عظمى.

وفي نوفمبر 2023، أصدر طبيبه الحالي، بروس أرونوالد، بيانًا مقتضبًا زعم فيه أن صحة ترامب البدنية والعقلية "ممتازة"، لكنه لم يذكر أي مؤشرات حيوية مثل الوزن، ضغط الدم، الكوليسترول، أو نتائج التحاليل، ما جدد الانتقادات بشأن قلة الشفافية.