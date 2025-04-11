الحكومة تعلن رفع أسعار الوقود.. تفاصيل التسعيرة الجديدة بدءًا من اليوم| شاهد

بدأت زيادة أسعار المواد البترولية من الساعة 6 صباحًا اليوم الجمعة، حيث أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن تعديل الأسعار.
تأتي الزيادة ضمن المراجعة الدورية للأسعار بما يتماشى مع الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد.
المنتجات التي شملتها الزيادة:
البنزين بأنواعه (95، 92، 80)، السولار، الكيروسين، المازوت للصناعات غير الغذائية والكهرباء، الغاز الموجه لقمائن الطوب، أسطوانات البوتاجاز (المنزلي والتجاري)، الغاز الصب.
الأسعار الجديدة اعتبارًا من 11 أبريل 2025:
بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
السولار: 15.5 جنيهًا/لتر
الكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر
طن المازوت (لغير الغذائية والكهرباء): 10,500 جنيه
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
الغاز الموجه لقمائن الطوب: 210 جنيه/مليون وحدة حرارية