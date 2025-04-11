الحكومة تعلن رفع أسعار الوقود.. تفاصيل التسعيرة الجديدة بدءًا من اليوم| شاهد

بدأت زيادة أسعار المواد البترولية من الساعة 6 صباحًا اليوم الجمعة، حيث أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن تعديل الأسعار.

تأتي الزيادة ضمن المراجعة الدورية للأسعار بما يتماشى مع الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد.

المنتجات التي شملتها الزيادة:

البنزين بأنواعه (95، 92، 80)، السولار، الكيروسين، المازوت للصناعات غير الغذائية والكهرباء، الغاز الموجه لقمائن الطوب، أسطوانات البوتاجاز (المنزلي والتجاري)، الغاز الصب.

الأسعار الجديدة اعتبارًا من 11 أبريل 2025:

بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر

بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر

السولار: 15.5 جنيهًا/لتر

الكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر

طن المازوت (لغير الغذائية والكهرباء): 10,500 جنيه

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

طن الغاز الصب: 16,000 جنيه

الغاز الموجه لقمائن الطوب: 210 جنيه/مليون وحدة حرارية

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