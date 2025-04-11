حساسية الربيع الأسباب والأعراض والعلاج

مع بداية فصل الربيع ينتشر الاصابة بحالات الحساسية الموسمية التي تسمي بحساسية الربيع ، نظرا لانتشار حبوب اللقاح والغبار في الهواء الطلق ، لذلك تظهر الأعراض مثل احتقان الأنف وحكة في العينين والحلق، وقد تتزايد عند عدد من الأشخاص لتصل إلى صعوبة في التنفس مما ينتج مرض الربو في بعض الحالات.

ويقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز " أن حساسية الربيع التي تعرف بحساسية الأنف الموسمية أو حمى القش.

تنتج عن رد فعل تحسسي تجاه حبوب اللقاح التي تزداد في الجو مع دخول فصل الربيع. تؤثر على الأطفال والكبار على حد سواء، وتسبب عدد من الأعراض المزعجة التي قد تتداخل مع جودة الحياة.

الأسباب

-حبوب اللقاح من الأشجار والنباتات والأعشاب.

-الغبار وحشرة الفراش " تزيد الأعراض في الربيع.

-العطور، الدخان، وبر الحيوانات قد تهيج الأنف وتزيد من الحساسية.

الأعراض

عند الأطفال والكبار:

- عطس متكرر.

- انسداد أو سيلان الأنف.

- حكة في الأنف، العينين، أو الحلق.

- دموع وحرقان في العينين.

- صداع أو شعور بضغط في الجيوب الأنفية.

- سعال مزمن .

- الإرهاق وصعوبة في النوم

العلاج

1.العلاج الدوائي حسب وصف الطبيب:

مزيلات الاحتقان تستخدم لفترة قصيرة فقط.

قطرات العين المضادة للحساسية لخفض احمرار وحكة العينين يحددها الطبيب.

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الطرق المنزلية

- تجنب الخروج في أوقات ذروة انتشار حبوب اللقاح " الصباح الباكر" .

- إغلاق النوافذ واستعمال فلاتر الهواء.

- الاستحمام وتغيير الملابس عند العودة من الخارج.

- استعمال ماء الملح لغسل الأنف “الاستنشاق الأنفي”

- وضع كمادات باردة على العينين لتقليل التهيج.

- شرب سوائل دافئة وتناول أطعمة غنية بفيتامين سى ،ليمون، برتقال،

- فلفل ملون ، جوافة ، كيوى ، بروكلى،

- فراولة.