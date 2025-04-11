«النمر» يقود حملة تفتيشية على محطات الوقود ومجمع المواقف بأشمون

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بشن حملة على محطات الوقود ومواقف السيارات بأشمون للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون ، وذلك في ضوء قرار زيادة أسعار المواد البترولية ، وذلك لإلزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب وعدم الزيادة في أسعار المواصلات والعمل بالتعريفة المقررة داخل مركز أشمون، والالتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعدالة والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان انتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات على المخالفين بكل حزم وقوة ، جاء هذا بحضور سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة ، و نزية ضلع مدير إدارة تموين أشمون ،ومسئولي مشروع المواقف بأشمون .

من جانبة وجه النمر مدير مشروع المواقف بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات.

كما وجه إدارة تموين أشمون ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المواقف ومحطات الوقود منعًا للمغالاة على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد كافة المواطنين بمركز أشمون بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة لكل خط سير بقرى مركز أشمون.