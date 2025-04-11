محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة لوسائل النقل بمراكز ومدن المحافظة

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تحركت فورًا بعقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة الركوب، لبحث انعكاسات الزيادة الجديدة على خطوط النقل، حيث تم إعداد جدول دقيق ومتكامل يراعي عدالة التوزيع بين مسافات الخطوط وتكاليف التشغيل، ويضمن الحفاظ على حقوق المواطن وعدم تحميله أية أعباء إضافية خارج الإطار المقرر.

وشدد “الجندي” أن القرار تم اتخاذه في ضوء دراسة موسعة وبمشاركة كافة الأجهزة المعنية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة خطوط الربط الإقليمي، بما يمنع التفاوت أو الاستغلال على حساب المواطنين.

ووجّه المحافظ مدير عام المواقف بالإعلان الفوري عن التعريفة الجديدة في كافة المواقف الرسمية بنطاق المحافظة، من خلال لافتات واضحة ومثبتة تتضمن خط السير وقيمة الأجرة المقررة، إلى جانب إلزام السائقين بوضع استيكرات تحمل ذات البيانات على واجهتي السيارة، الأمامية والخلفية، لتيسير الرقابة الشعبية والرسمية على الالتزام بالتعريفة.

تكثيف الحملات الرقابية

في سياق متصل، أصدر محافظ الغربية توجيهات عاجلة بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية، لضمان التطبيق الفوري والصارم للتعريفة المعلنة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو فرض أجرة زائدة، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة دون تهاون.

كما كلف المحافظ مديرية التموين وأجهزة التفتيش المحلية بتكثيف الرقابة على جميع محطات الوقود، لمنع أية ممارسات احتكارية أو افتعال أزمات في الإمدادات، وضمان استمرار ضخ الوقود بكميات كافية دون انقطاع، محذرًا من أن أي محاولة لاستغلال التغيرات السعرية ستُقابل بإجراءات حاسمة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الموقف في كافة أنحاء الغربية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان انضباط الأسواق ومواقف النقل الجماعي، والحفاظ على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

ودعا محافظ الغربية المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مؤكدًا أن المحافظة تستقبل شكاوى المواطنين من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر تطبيق واتس آب على الأرقام:

(٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ – ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ – ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤)،

إلى جانب الخطوط الساخنة:

غرفة عمليات المرور: ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩

غرفة عمليات المحافظة: ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣

إدارة المواقف: ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣

واختتم المحافظ بالتأكيد أن المحافظة تقف بكل حسم مع المواطن، ولن تسمح بأي تجاوز في حقوقه أو العبث باستقرار الخدمات، مشددًا على أن الجهات التنفيذية والأمنية تعمل ميدانيًا بكامل طاقتها لضبط الموقف، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.

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