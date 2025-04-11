لقاء ثالث بين مبعوث ترامب وبوتين لوقف حرب أوكرانيا

في تطور لافت ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت مصادر أمريكية عن زيارة قام بها مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين. وتأتي الزيارة، التي أكدها موقع "أكسيوس" واستدل عليها من خلال بيانات موقع "فلايت رادار"، عقب محادثات وصفت بـ"البناءة" بين وفدي البلدين في إسطنبول، هدفها إعادة تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية المتعثرة بين موسكو وواشنطن.



تحرك دبلوماسي متعدد المسارات



زيارة ويتكوف هي الثالثة من نوعها للقاء بوتين، ما يعكس رغبة إدارة ترامب في استخدام قنوات خلفية وربما غير تقليدية لتقريب وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية، خاصة في ظل الإحباط الذي أعرب عنه ترامب مؤخرًا من بطء التقدم في المفاوضات، ومما اعتبره تصريحات استفزازية من بوتين بشأن مستقبل أوكرانيا.

فقد أثار اقتراح بوتين لإدارة انتقالية لأوكرانيا برعاية أمريكية حفيظة البيت الأبيض، الذي رد بأن مصير أوكرانيا لا يمكن أن يُقرر دون الشعب الأوكراني. ورغم ذلك، لا تزال الاتصالات قائمة، وربما أكثر نشاطًا خلف الكواليس مما يبدو على السطح.



العقوبات في الميزان



هدّد ترامب، في حال فشل التوصل إلى وقف إطلاق نار قبل نهاية الشهر الجاري، بفرض عقوبات إضافية على روسيا، سواء من خلال سلطاته التنفيذية أو عبر دفع الكونغرس إلى تشريع جديد. وتشير هذه التصريحات إلى أن نافذة الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، لكنها تزداد ضيقًا، وأن التحركات الحالية تمثل محاولة أخيرة قبل الدخول في مواجهة اقتصادية جديدة.



لقاءات متبادلة وصفقات جانبية



اللقاء بين ويتكوف وبوتين يأتي بعد أسبوع من زيارة مبعوث بوتين كيريل ديميترييف إلى واشنطن، حيث أكد وجود خلافات جوهرية، لكنه أبدى تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى حلول دبلوماسية "واقعية وطويلة الأمد". كما ألمح إلى وجود قوى تعرقل الحوار من خلال تشويه الموقف الروسي.

وقد واكبت هذه التحركات صفقة تبادل سجناء شملت الإفراج عن الأمريكية الروسية كسينيا كاريلينا، في خطوة وصفت بأنها مؤشر على قدرة الطرفين على إتمام تفاهمات حساسة، حتى وسط الأزمة.



إسطنبول.. نقطة اتصال دبلوماسي



اللقاء الذي عُقد في إسطنبول بين مسؤولي الخارجية من البلدين يمثل بداية لإعادة هيكلة العلاقة الدبلوماسية، حيث جرى الاتفاق على خطوات لتخفيف القيود على عمل البعثات، رغم استمرار الخلاف بشأن السياسات الروسية المتعلقة بتوظيف الأجانب داخل السفارة الأمريكية بموسكو.

ويؤكد السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشييف، أن الاجتماع شكّل تقدمًا ملموسًا باتجاه جولة جديدة من المشاورات، ما يعزز احتمالات استمرار المسار الدبلوماسي رغم هشاشته.