ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عقب تحريك أسعار الوقود.. رئيس ملوى يتفقد مواقف السيارات

رئيس ملوى يتفقد مواقف
رئيس ملوى يتفقد مواقف السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، اليوم الجمعة، عدداً من محطات الوقود للوقوف على انتظام العمل والالتزام بالأسعار المقررة.

جاء ذلك بحضور  مؤمن صلاح  خلف العياط نائبا رئيس المركز وأحمد جمال مدير المواقف والمهندس أيمن إسماعيل مدير إدارة التموين، وعدد من الجهات المعنية ، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وخلال الجولة وجه أحمد خلف، الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير الغرامات المالية المقررة، والمرور المستمر للتأكد من انتظام العمل بمحطات الوقود ، وفى حالة الشكاوى بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 - 2320001 086 لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة.

488001159_1064715232343107_8064871418387799625_n
488001159_1064715232343107_8064871418387799625_n
488004626_1064715092343121_8013859739497708345_n
488004626_1064715092343121_8013859739497708345_n
489909074_1064715365676427_4625717100962315872_n
489909074_1064715365676427_4625717100962315872_n
489958141_1064715275676436_8601908768104779035_n
489958141_1064715275676436_8601908768104779035_n
490131211_1064715175676446_9220498311747006448_n
490131211_1064715175676446_9220498311747006448_n
المهندس احمد خلف تحريك أسعار الوقود تعريفة الركوب رئيس مركز ومدينة ملوى زيادة تعريفه الركوب محافظة المنيا محطات الوقود