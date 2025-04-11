عقب تحريك أسعار الوقود.. رئيس ملوى يتفقد مواقف السيارات

تفقد المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، اليوم الجمعة، عدداً من محطات الوقود للوقوف على انتظام العمل والالتزام بالأسعار المقررة.

جاء ذلك بحضور مؤمن صلاح خلف العياط نائبا رئيس المركز وأحمد جمال مدير المواقف والمهندس أيمن إسماعيل مدير إدارة التموين، وعدد من الجهات المعنية ، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وخلال الجولة وجه أحمد خلف، الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير الغرامات المالية المقررة، والمرور المستمر للتأكد من انتظام العمل بمحطات الوقود ، وفى حالة الشكاوى بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 - 2320001 086 لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة.

488001159_1064715232343107_8064871418387799625_n

488004626_1064715092343121_8013859739497708345_n

489909074_1064715365676427_4625717100962315872_n

489958141_1064715275676436_8601908768104779035_n