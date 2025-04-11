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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية والتاكسي

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اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الخميس ، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا باللجنة المشكلة من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة ومديري المرور والتموين ولجنة الاشراف علي المواقف ورؤساء الأحياء.

وأكد المحافظ على اللجنة بضرورة المتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتاكيد علي الانتظام والالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع اي استغلال للسائقين، ومحاسبة المخالف  لاي قرارات خاصة بالتعريفة الجديدة أو أسعار الوقود.

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