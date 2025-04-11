محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البري بعد زيادة أسعار البنزين

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، ميناء بورسعيد البري، وذلك لمتابعة انتظام حركة المواصلات بين بورسعيد والمحافظات الأخرى والالتزام بـ تعريفة الركوب الجديدة التي أعلنتها المحافظة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار 2 جنيه.

لن نسمح باستغلال المواطنين

وشدد محافظ بورسعيد على السائقين الالتزام بـ تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، كما شدد على أنه لن يُسمح بأي محاولات لاستغلال المواطنين وزيادة التعريفة عن التي أعلنتها المحافظة صباح اليوم.

وألتقى محافظ بورسعيد عدد من السائقين والمواطنين داخل ميناء بورسعيد البري، مُتناقشًا معهم حول تسعيرة الركوب الجديدة، ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة داخل الميناء.

وأعرب سائقون عن رضاهم بالتعريفة الجديدة، كما أشاد مواطنون بالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة حتى الآن.



وكان محافظ بورسعيد قد اعتمد صباح اليوم تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار 2 جنيه، حيث تم رفع تعريفة خط بورسعيد المرج إلى 105 جنيهًا، وبورسعيد الإسماعيلية 47 جنيهًا، وبورسعيد السويس 90 جنيهًا، بورسعيد الزقازيق 92 جنيهًا، وبورسعيد فاقوس 75 جنيهًا، وبورسعيد القنطرة غرب 39 جنيهًا، وبورسعيد المنزلة 40 جنيهًا.

كما تم رفع تعريفة الركوب بين بورسعيد دمياط إلى 32 جنيهًا، وبورسعيد دمياط الجديدة 50 جنيهًا، وبورسعيد المنصورة 64 جنيهًا، وبورسعيد المحلة الكبري 92 جنيهًا،وبورسعيد طنطا 93 جنيهًا، وبورسعيد الإسكندرية 120.5 جنيهًا.

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