ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غدًا.. لقاء وزير الصناعة والنقل بالمستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان بحضور المحافظين

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمرارا لسلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 12 إبريل المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظتي الأقصر وأسوان بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 30. 10 صباحاً.

 

فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات

 

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة. 

لقاء وزير الصناعة بالمستثمرين الصناعيين الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل مستثمري المناطق الصناعية بمحافظتي الأقصر وأسوان لقاء وزير الصناعة بالمستثمرين الصناعيين بالأقصر وأسوان