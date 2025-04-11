محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعريفة الركوب الجديدة لـ سيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط – سيارات السرفيس بخطوط السير داخل المدن بنطاق المحافظة وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وجاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة وعبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والعميد أحمد النجار مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور وهشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف وحسن عبد المجيد رئيس نقابة السائقين بالشرقية وذلك لمناقشة آليات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد على متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تعديل تعريفة ركوب التاكسي وسيارات الأجرة

اصدر محافظ الشرقية قراراً بتعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة 11.5 جنيه تشمل كيلو متر واحد على أن تزداد القيمة بواقع 3 جنيها لكل كيلو متر واحد و9 جنيهات لساعة الإنتظار الأولى وتزداد بواقع 8.5 جنيهات لكل ساعة إضافية وكذلك تعديل تسعيرة الركوب لسيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 4 جنيهات .

وبالنسبة لتداول وتوصيل اسطوانات البوتاجاز فقد تقرر تحديد سعر بيع الاسطوانة المنزلية للمستهلك بواقع 200 جنية داخل المستودع يضاف اليها مبلغ 5 جنيهات خدمة توصيل الاسطوانه من المستودع حتي مسافة 5 كم ومبلغ 10 جنيهات خدمة توصيل الاسطوانه المنزلية أبعد من 5 كيلو متر من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية كما يحدد سعر بيع الاسطوانه التجارية للمستهلك بواقع 400 جنيه داخل المستودع يضاف اليها مبلغ 10 جنيهات خدمة توصيل الاسطوانه من المستودع حتي مسافة 5 كم ومبلغ 20 جنيها خدمة توصيل الاسطوانه التجارية لمسافة ابعد من 5 كم من المستودع داخل نطاق الوحدة المحلية .

لوحات استرشادية بتعريفة الركوب

شدد محافظ الشرقية على مدير إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب في مكان ظاهر في جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة وإلزام السائقين بوضع ملصق على كل سيارة بمكان ظاهر مدون به التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب.

كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور بإلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بالإعلان عن تعريفة الركوب بمكان ظاهر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين محذراً من استغلال المواطنين في تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المقررة ومؤكداً أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز والإلتزام بالسعر الرسمي لمنع إستغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالباً المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الاتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قد قررت تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 بسعر 19 جنيه للتر ، البنزين 92 بسعر 17,25 جنيه للتر، البنزين 80 بسعر 15,75 جنيه للتـر، السولار بسعر 15,50 جنيه للتر، والكيروسين بسعر 15,50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن، وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه , وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه ,وطن الغاز الصب 16000 جنيه ,والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات .

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