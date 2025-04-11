الزراعة: طفرة غير مسبوقة خلال الربع الأول من 2025

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مصر تواصل جهودها في دعم وتطوير قطاع الزراعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هناك تمويلًا كبيرًا وتوجيهات من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن الجهود التي ساهمت في زيادة المساحات المزروعة والإنتاجية من خلال المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة.

زيادة ملحوظة

وأضاف "القرش" خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان لمياء حمدين ويارا مجدي، أن الإنتاج الزراعي شهد زيادة ملحوظة، ما انعكس على ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، موضحًا أن مصر حققت في الربع الأول من عام 2025 صادرات زراعية بلغت 2.7 مليون طن.

وأشار متحدث الزراعة إلى أن هذه الزيادة تعكس تحسنًا ملحوظًا في القطاع الزراعي، حيث سجلت صادرات هذا العام زيادة بنحو نصف مليون طن مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس التطور الكبير في القطاع، لافتًا إلى أن هذه الزيادة في الصادرات تعكس تطورًا حقيقيًا في القطاع الزراعي، ومن المتوقع أن تشهد البلاد طفرة كبيرة في نهاية العام، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الزراعة.