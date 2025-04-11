محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل العام

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك، عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

وأكدت محافظ البحيرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

تعريفة الأجرة في البحيرة

كما أشارت إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، حيث تم زيادة التعريفة على النحو التالى :

سيارات الأجرة السيرفيس من 4 جنيهات لتصبح 4.50 جنيه.

سيارات تاكسى العداد فتح العداد من 9,25 جنيه لتصبح 11جنيها، وكل 1 كم بسعر 1.25 جنيه

مركبات التوك توك من 5.50 جنيه لتصبح 6 جنيهات.

قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من 4 جنيه لتصبح 5 جنيهات.

وشددت المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم إستغلال الركاب، وضمان إنتظام عمل كافة المرافق والخدمات في المحافظة.

كما وجهت المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وتم التأكيد على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان إلتزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على تكليف إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية في جميع مواقف السيارات والطرق داخل المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون التعريفة المقررة أو خطوط السير.

أرقام الشكاوي بغرفة الطواريء

كما اكدت ان مركز السيطرة و الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص الأرقام التالية الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام التالية:

0453345599

0453349447

0453342134

0453356397

فاكس: 01119996050