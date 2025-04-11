ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23496 طن تشمل: 10970 طن كلينكر و 8350 طن يوريا و 786 طن علف بنجر و47 طن لفف سلك و3343 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27631 طن تشمل : 13072 طن حديد و 2939 طن خردة و 7195 طن قمح و 769 طن خشب زان و 2064 طن ابلاكاش و 5003 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1592 طن .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134169 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52479 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2411 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6581 حركة حيث تابع اللواء بحري طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على ارصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة الماضية

يذكر ان اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط استقبل وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – إفريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ إفريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .