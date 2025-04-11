وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم رغم زيادة السولار

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين عند 20 قرشا للرغيف، رغم تحريك أسعار السولار ضمن تعديلات أسعار المنتجات البترولية.

وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في تحمل فرق تكلفة إنتاج الخبز، وسداد الفارق المالي لأصحاب المخابز لضمان استمرار صرف الخبز للمواطنين بالسعر المدعم دون أي أعباء إضافية.

استقرار سعر الخبز

وأوضح فاروق أن وزارة التموين تأخذ في الاعتبار كافة مدخلات الإنتاج وعناصر التكلفة، وفي مقدمتها أسعار الوقود، ضمن حرصها على ضمان استقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بتوفير الخبز المدعم بشكل منتظم للمستحقين عبر بطاقات التموين، مع ضمان عدم تأثر المواطنين بزيادات أسعار الطاقة.