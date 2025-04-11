تعرف على تعريفة الركوب بمواقف مطروح بعد تحريك أسعار الوقود

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة من 10 إلى 15% سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ويضاف مبلغ 10 جنيهات بأجرة السيارات المكيفة، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسى إلى 13 جنيها عند فتح الباب و٤،٥ جنيه لكل كيلو.

محافظ مطروح يعتمد تعريفة الركوب الجديدة



حيث اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الأجرة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود، صباح اليوم الجمعة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تقرر اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر، وبنزين 92 بسعر 17.25 جنيها للتر، وبنزين 80 بسعر 15.75 جنيها للتر، والسولار بسعر 15.5 جنيها للتر، والكيروسين بسعر 15.5 جنيها للتر، والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيها / طن، وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز التجاري 400 جنيها، وطن الغاز الصب 16000 جنيها، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

وكلف محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسئولي المراكز بالمحافظة الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور على المواقف ومحطات تموين السيارات ورصد أى مشكلات، مع متابعة توافر كميات الوقود والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة المقررة.

ووجه المحافظ بطبع الملصقات بالتعريفة الجديدة ووضعها بالمواقف على كل سيارة أجرة وفقا لخط سيرها، مع تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لإستغلال المواطنين ،مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 أو0464943692 أو على الخط الساخن 114 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

التعريفة الجديدة

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