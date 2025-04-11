نائب وزير الزراعة يبحث سبل التعاون في الصادرات الزراعية مع البرازيل

التقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وفداً برازيليا رفيع المستوى برئاسة مارسيل موريرا - مساعد وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي للعلاقات الخارجية اثناء زيارته الحالية للقاهرة بصحبة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال البرازيليين.

وخلال اللقاء استعرض "الصياد" سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الثروة الحيوانية وتحسين السلالات وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة فى مجال مكافحة وترصد الاوبئة العابرة للحدود والتى تصيب الثروة الحيوانية وكذلك الدور الذى تقوم به وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية والقطاع الزراعي .

زيادة الصادرات الزراعية

كما بحث سبل زيادة الصادرات المصرية للبرازيل وفقاً لما تمتع به المنتجات المصرية من جودة عالية واسعار تنافسية، وأكد نائب وزير الزراعة على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب البرازيلي مشيراً إلى حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين والذي يتضمن استيراد الذرة وفول الصويا ومستلزمات الأعلاف للسوق المصرى فضلاً عن كميات اللحوم والرؤوس الحية التي تستوردها مصر من البرازيل والتي تناسب السوق المصرية، مشددا على اهمية ازالة العوائق امام تسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية الى السوق البرازيلي .

مصر شريك تجاري للبرازيل

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الزراعة البرازيلى على اهمية مصر كشريك تجارى للبرازيل خلال الخمسين عاما الماضية كما رحب الجانب البرازيلى بدعوة وفد فنى مصرى لزيارة البرازيل قريباً لبحث سبل التعاون بشكل اكبر والاطلاع على الفرص ومتابعة الجهود التى تبذلها الحكومة البرازيلية لتحسين انتاجيات القطاع الزراعي بشكل عام واللحوم بشكل خاص وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية لكل عمليات الانتاج والتصدير.

كما اشاد الجانب البرازيلى خلال اللقاء بتطور العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين خلال الفترة الماضية.

وحضر اللقاء الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية.

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