بعد تحريك أسعار المحروقات.. انتظام سير العمل بالموقف الإقليمي بالقصير

كلف اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عابدين سعيد سكرتير المدينة وإدارة المواقف والإدارات المختصة بالوحدة بضرورة الاستمرار في متابعة انتظام سير العمل داخل الموقف الإقليمى وذلك للتأكيد على العمل بتعريفة السيارات الجديدة وعدم وجود أي معوقات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مدينة القصير، على الأجهزة المعنية بالمدينة بتكثيف حملات الرقابة، لضمان عدم استغلال المواطنين .

وأفادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر بشأن زيادة المحروقات اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى...

بنزين 95.. 19 جنيه لتر

بنزين 92 .. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80 . 15.75 جنيه لتر

السولار .... 15.5 جنيه لتر

والكيروسين ....15.5 جنيه لتر

المازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات