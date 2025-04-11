طبيب بيطري يفقد حياته بعد لدغة أفعى بحديقة حيوانات موسكو

أفادت وسائل الإعلام في موسكو اليوم بوفاة بيطري في حديقة حيوانات موسكو بعد تعرضه للدغة أفعى إفريقية سامة أثناء إطعامها وفقا لما نشرته مجلة روسيسكايا غازيتا.

دخل الطبيب البيطري سيرغي ياكوبوف (35 عاما) إلى قسم الزواحف في حديقة الحيوانات لإطعام أفعى من فصيلة الأسبيد فلدغته الأفعى في إصبعه وانتقل على الفور السم إلى دمه وفقد لوعيه تم استدعاء ثلاث فرق إسعاف إلى مكان الحادث لكن لم يمكن إنقاذه.

وأكد الأطباء وفاته بعد 25 دقيقة من اللدغة ووفقا للتقارير الأولية لقي الطبيب البيطري حتفه إثر لدغة أفعى من نوع "الكورال أسبيد" ولا يوجد ترياق لسم هذه الأفعى.

فتح تحقيق

وأعلن المتحدث باسم حديقة حيوانات موسكو فتح تحقيق داخلي لمعرفة ملابسات الحادث.

من جانبه قال أليكسي ريشيتون المتخصص في جامعة "بيروغوف" بموسكو: توجد مضادات لسموم الأفاعي حيث يستخدم الترياق المستخرج من الأجسام المضادة التي تنتجها الخيول بعد حقنها بجرعات مخففة من السم ولكن لا توجد حتى الآن أدوية قادرة على الحماية من جميع أنواع الأفاعي ولهذا السبب تظل لدغات العديد من الأفاعي خاصة تلك التي تعيش في المناطق الاستوائية قاتلة في كثير من الأحيان.