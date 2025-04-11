بعد تحريك الأسعار وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر يتابع العمل داخل محطات الوقود بالغردقة

تابع المهندس شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر سير العمل داخل محطات الوقود بمدينة الغردقة بعد تحريك الأسعار، حيث تفقد عايش يرافقه أحمد حمد مدير إدارة المواد البترولية بالمديرية محطات الوقود بالغردقة بكافة مناطق المدينة.

وأشار عايش إلى متابعة العمل منذ مساء الخميس حتى صباح الجمعة فى 15 محطة بالغردقة.

وأضاف عايش إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير العمل ورصد أى سلبيات .

وأشار عايش إلى أن مديرى الإدارات يتابعون سير العمل بكل مدينة داخل المحطات .

ورفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ ، لمتابعة سير العمل في جميع محطات الوقود في نطاق المحافظة، بدءا من رأس غارب شمالاً حتى حلايب وشلاتين جنوباً، بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر، شاذلى عايش، إن توجيهات المحافظ، عمرو حنفى، شددت على المتابعة الميدانية للأسواق ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالتسعيرة الجديدة، بعد تحرك أسعار البنزين والسولار.

وأوضح عايش أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وربطها بجميع مكاتب التموين في نطاق المحافظة، لمتابعة محطات الوقود، والتأكد من وجود كميات كافية والالتزام بالتسعيرة الجديدة.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر أن جميع مفتشى التموين منتشرون الآن في جميع مدن المحافظة، لمتابعة محطات الوقود بعد تحرك أسعار البنزين والسولار، مضيفا: “لا تهاون مع كل من تسول له نفسه بتلاعب بالأسعار”.

وتابع عايش: “لدينا كميات كافية من جميع أنواع المحروقات من البنزين والسولار”.