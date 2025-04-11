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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية يبحث التحركات لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعمار غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، جهود مصر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة و بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

دعم الخطة العربية الإسلامية

وناقش وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، التحركات لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، فيما استعرض وزير الخارجية المصري الاستعدادات الخاصة بمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي من المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

كما ناقش وزيرا الخارجية المصري والفلسطيني تطورات الضفة الغربية في ظل الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، فيما جددت مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والتمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة إيجاد الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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